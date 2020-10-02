Оплатить обучение детей маткапиталом в Псковской области станет проще

Фото из архива КП
В Псковской области 14 образовательных учреждения упростили порядок направления средств материнского капитала на обучение детей. Об этом сообщили в Псковском агентстве информации со ссылкой на ОПФР по Псковской области.
Программа упрощения позволит быстрее и проще оплачивать обучение детей. Теперь не придется представить в ПФР копию договора из учебного заведения об оказании платных образовательных услуг.
Если учреждение, в котором выбрал учиться ребенок заключило соглашение с отделением Пенсионного фонда, родителям достаточно будет подать в ПФР заявление о распоряжении материнским капиталом.
Заявление подается через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуги. Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.
Список заведений, которые подписали соглашение с ПФР:
- «Великолукская сельхозакадемия»;
- «Российская международная академия туризма»;
- «Петербургский государственный университет путей сообщения»;
- «Псковский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров федерального дорожного агентства»;
- «Псковский агротехнический колледж»;
- «Псковский кооперативный техникум»;
- «Детская школа искусств г. Пскова»;
- «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10»;
- «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»;
- «Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова»;
- «Псковский медицинский колледж»;
- «Дирекция спортивных сооружений»;
- «Детский сад «Нянюшка»;
- «Детский сад «Весёлый улей».
Этот список не конечный, ежемесячно он будет пополняться новыми учебными заведениями региона. Уточнить актуальный список учебных заведений можно на сайте ПФР.