Оплатить обучение детей маткапиталом в Псковской области станет проще

Фото из архива КП

В Псковской области 14 образовательных учреждения упростили порядок направления средств материнского капитала на обучение детей. Об этом сообщили в Псковском агентстве информации со ссылкой на ОПФР по Псковской области.

Программа упрощения позволит быстрее и проще оплачивать обучение детей. Теперь не придется представить в ПФР копию договора из учебного заведения об оказании платных образовательных услуг.

Если учреждение, в котором выбрал учиться ребенок заключило соглашение с отделением Пенсионного фонда, родителям достаточно будет подать в ПФР заявление о распоряжении материнским капиталом.

Заявление подается через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуги. Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.

Список заведений, которые подписали соглашение с ПФР:

- «Великолукская сельхозакадемия»;

- «Российская международная академия туризма»;

- «Петербургский государственный университет путей сообщения»;

- «Псковский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров федерального дорожного агентства»;

- «Псковский агротехнический колледж»;

- «Псковский кооперативный техникум»;

- «Детская школа искусств г. Пскова»;

- «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10»;

- «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»;

- «Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова»;

- «Псковский медицинский колледж»;

- «Дирекция спортивных сооружений»;

- «Детский сад «Нянюшка»;

- «Детский сад «Весёлый улей».

Этот список не конечный, ежемесячно он будет пополняться новыми учебными заведениями региона. Уточнить актуальный список учебных заведений можно на сайте ПФР.