Жительница Карелии лишилась денег после СМС от псковских приставов

Фото из архива КП

Счет петрозаводчанки уменьшился на 18 тысяч после смс от приставов города Пскова. Об этом сообщили в gubdaily.ru.

Как оказалось, 25 сентября петрозаводчанке пришло уведомление о списании со счета 18 тысяч рублей за задолженность по оплате коммунальных услуг. Однако женщина позвонила в Псков и сообщила, что задолженностей не имела. Но там ей поверили не сразу.

После обращения к главе Карелии Артуру Парфенчикову и СМИ, в Псковской области сообщили, что произошла ошибка. Приставы объяснили, что списание должно было произойти с полной тезки петрозаводчанки.

Жительница Карелии обратилась за помощью к главе Карелии Артуру Парфенчикову. Губернатор связался с бывшими подчиненными в Центральном аппарате ФССП России, и все разрешилось. Как пояснили псковские приставы, путаница с должниками происходит из-за совпадения персональных данных людей из разных регионов.