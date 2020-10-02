Главврач Псковской городской больницы госпитализирован с коронавирусом

Главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев госпитализирован с положительным тестом на коронавирус, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

Сообщается, что в данный момент врач находится в состоянии средней степени тяжести.

За последние сутки 48 человек пополнили список зараженных новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 5 562 человека.

Вчера в Псковский в COVID-центр в состоянии средней тяжести поступил глава Бежаницкого района Сергей Михеев.