Фильм с участием псковского актера покажут на Московском кинофестивале

Кадр из фильма «Шум»

Фильм «Шум», в котором одну из главных ролей сыграл актер Псковского драмтеатра Камиль Хардин, покажут на 42-м Московском международном кинофестивале, сообщил кинокритик Муслим Камалов в своем Telegram-канале.

Картина режиссера Даниэллы Рыбакьян вошла во внеконкурсную программу «Молодые и красивые».

Сюжет «Шума» рассказывает о 20-летнем талантливом рэпере, который приезжает в большой город и сразу же входит в ряд топовых баттлеров, покорив публику искренностью и волей к победе.Его ждет большое будущее, но Илья влюбляется в девушку, которая, оказывается, втянута в криминальный бизнес самых влиятельных людей города. Камиль Хардин сыграл брата героини, его персонаж — торговец наркотиками, котоырй втянул в это дело сестру и главного героя.

Кадр из фильма «Шум»

На роль Хардина взяли не сразу. Изначально ему сказали, что он не подходит для ленты: на роль брата героини необходим был более жесткий и черствый типаж. Однако после того, как Хардин прошел кастинг на спектакль «Ревизор», директор по кастингу помог актеру добиться организации вторых проб для псковского актера.

«Шум» можно будет увидеть 3 октября в 23:00 в первом зале кинотеатра «Каро 11 Октябрь».