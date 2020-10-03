В Псковской области установлен антирекорд по коронавирусу

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49 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за минувшие сутки, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
«Существенный рост числа новых случаев заболевания наблюдается по всей России. Сегодня в регионе антирекорд +49 случаев», – написал губернатор и призвал псковичей продолжать соблюдать предписания Роспотребнадзора. Кроме того он отметил, что заболели Выздоровело 9 учащихся в Псковском филиале Академии ФСИН.
4 093 пациента (за сутки – 14).
Умерло 65 инфицированных.
Всего специалисты провели 103 892 (за сутки – 881) теста на коронавирус.
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Статистика по районам
Псков – 1792
Великие Луки – 1137
Бежаницкий район - 67
Великолукский район – 233
Гдовский район – 90
Дедовичский район – 78
Дновский район - 112
Красногородский район – 47
Куньинский район – 51
Локнянский район - 20
Невельский район – 179
Новоржевский район – 29
Новосокольнический район – 148
Опочецкий район – 94
Островский район – 396
Палкинский район – 61
Печорский район – 110
Плюсский район – 105
Порховский район - 190
Псковский район – 469
Пустошкинский район – 29
Пушкиногорский район - 18
Пыталовский район – 32
Себежский район – 44
Струго-Красненский район – 52
Усвятский район – 28