В Псковской области установлен антирекорд по коронавирусу

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49 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за минувшие сутки, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Существенный рост числа новых случаев заболевания наблюдается по всей России. Сегодня в регионе антирекорд +49 случаев», – написал губернатор и призвал псковичей продолжать соблюдать предписания Роспотребнадзора. Кроме того он отметил, что заболели Выздоровело 9 учащихся в Псковском филиале Академии ФСИН.

4 093 пациента (за сутки – 14).

Умерло 65 инфицированных.

Всего специалисты провели 103 892 (за сутки – 881) теста на коронавирус.

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Статистика по районам

Псков – 1792

Великие Луки – 1137

Бежаницкий район - 67

Великолукский район – 233

Гдовский район – 90

Дедовичский район – 78

Дновский район - 112

Красногородский район – 47

Куньинский район – 51

Локнянский район - 20

Невельский район – 179

Новоржевский район – 29

Новосокольнический район – 148

Опочецкий район – 94

Островский район – 396

Палкинский район – 61

Печорский район – 110

Плюсский район – 105

Порховский район - 190

Псковский район – 469

Пустошкинский район – 29

Пушкиногорский район - 18

Пыталовский район – 32

Себежский район – 44

Струго-Красненский район – 52

Усвятский район – 28