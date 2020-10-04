Пранкер Лексус провел сутки в Псковской области

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С 3 на 4 октября в Псков посетил всемирно известный пранкер «Лексус» Алексей Столяров. Об этом рассказали в Псковском агентстве информации.

Алексей в нашем городе побывал впервые, оказавшись неподалеку, даже не задумывался о заезде: «Давно планировал посетить Псков. Был наслышан о вашем городе. А тут оказался рядом - в Санкт-Петербурге. Не мог этим не воспользоваться и просто сел в Ласточку».

Сутки у пранкера состоялись насыщенные, он успел посетить экскурсии по Псковскому Кремлю и Изборску. Псков гостя покорил.

«Псков - это поразительный город, который хранит в себе кладезь истории, шикарную природу и памятники истории. Для меня было огромной честью пройтись по тем местам, где когда-то ходила княгиня Ольга, Александр Невский и где на вече решались местные вопросы» - поделился впечатлениями Лексус.

Кроме того он отметил, что туристический потенциал у города большой, так как все достопримечательности города отреставрированы и это очень привлекает туристов.

Сам Алексей известен вместе со своим товарищем "Вованом" с 2012 года своими разоблачительными материалами с Борисом Березовским и его соратниками, а также большим количеством мировых хулиганств по телефону.

Его жертвами в свое время становился бывший президент СССР Михаил Горбачев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, певец Элтон Джон, кандидат в президенты США Берни Сандерс, принц Гарри, актер Хоакин Феникс, Шэрон Стоун и многие другие.

В скором времени на сайте Псковского агентства информации выйдет интервью с Лексусом.