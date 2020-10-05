79-летнего пенсионера разыскивают в Псковской области

Ориентировка регионального отделения "Лиза Алерт"

В Псковской области разыскивают 79-летнего пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в региональном отделении отряда «Лиза Алерт».

Сообщается, что пенсионер пропал 1 октября 2020 года. По последним данным Виктор Михайлов ушел из дома и егоПего следпслед исчез. о

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза серые, седые волосы. Последний раз его видели одетым в серую куртку, темно-серые брюки, темно-синие туфли и коричневую вельветовую кепку.

Волонтеры "Лизы Алерт" просят сообщить псковичей, если они что-либо узнают о местонахождении Виктора Михайлова.

Телефоны для сообщения: 88007005452 или 112.