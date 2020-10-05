Михаил Ведерников рассказал про своего первого школьного учителя

Скриншот из Instagram-аккаунта губернатора

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в Instagram-аккаунте свою школьную фотографию и рассказал про своего первого школьного учителя.

«Как сейчас помню свой первый школьный звонок и своего первого учителя - Евгению Николаевну. Нас проводили в класс, и там я познакомился с одноклассниками своими будущими друзьями. Учительница со временем стала для каждого из нас не просто преподавателем, а другом, наставником, человеком, который поддерживал в неудачах и всегда хвалил за успехи», - рассказал губернатор. Кроме того он отметил, что уверен, что каждый с теплотой и благодарностью вспоминает и своих преподавателей.

Михаил Ведерников искренние поблагодарил учителей за труд и за то, что выбрали непростое, но очень важное и нужное призвание.Он отметил, что именно от них зависит судьба учеников и будущее страны.