4 человека заболели коронавирусом в Псковском областном колледже искусств

Фото из архива КП

Сегодня, 5 октября, стало известно о четырех заболевших коронавирусом в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом сообщила «Псковской правда» со ссылкой на директора учебного заведения Зинаиду Иванову.

Издание сообщает, что диагноз COVID-19 подтвердился у двух студентов и двух преподавателей. В настоящее время у всех заболевших отмечается удовлетворительное состояние.

«Тест один из преподавателей сдал 25 сентября, а 27-го результаты уже были готовы. И, в соответствии со всеми требованиями и нормами Роспотребнадзора и нашим собственным пониманием ситуации, был сформирован список контактных лиц», - отметила Зинаида Иванова.

В связи с выявлением заболевших коронавирусом, на самоизоляцию отправлены 46 контактных человек. Всего на самоизоляции находится две группы: музыкального отделения и отделения культуры и искусств.

Со всеми студентами была проведена профилактическая беседа о распространения коронавируса.