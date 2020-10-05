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Еще 58 человек заразились коронавирусом в Псковской области, сообщили в официальном tekegram канале региона.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 5 719.
Выздоровело за сутки всего 2 человека, за все время пандемии – 4 115.
На данный момент проведено исследований – 105 078, за сутки - 644. Количество умерших без изменений, 66 человек.
Статистика по районам
Псков – 1831
Великие Луки – 1159
Бежаницкий район - 69
Великолукский район – 238
Гдовский район – 90
Дедовичский район – 80
Дновский район - 112
Красногородский район – 51
Куньинский район – 51
Локнянский район - 20
Невельский район – 183
Новоржевский район – 29
Новосокольнический район – 150
Опочецкий район – 101
Островский район – 401
Палкинский район – 62
Печорский район – 113
Плюсский район – 105
Порховский район - 193
Псковский район – 474
Пустошкинский район – 29
Пушкиногорский район - 19
Пыталовский район – 33
Себежский район – 46
Струго-Красненский район – 52
Усвятский район – 28