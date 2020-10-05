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Еще 58 человек заразились коронавирусом в Псковской области, сообщили в официальном tekegram канале региона.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 5 719.

Выздоровело за сутки всего 2 человека, за все время пандемии – 4 115.

На данный момент проведено исследований – 105 078, за сутки - 644. Количество умерших без изменений, 66 человек.

Статистика по районам

Псков – 1831

Великие Луки – 1159

Бежаницкий район - 69

Великолукский район – 238

Гдовский район – 90

Дедовичский район – 80

Дновский район - 112

Красногородский район – 51

Куньинский район – 51

Локнянский район - 20

Невельский район – 183

Новоржевский район – 29

Новосокольнический район – 150

Опочецкий район – 101

Островский район – 401

Палкинский район – 62

Печорский район – 113

Плюсский район – 105

Порховский район - 193

Псковский район – 474

Пустошкинский район – 29

Пушкиногорский район - 19

Пыталовский район – 33

Себежский район – 46

Струго-Красненский район – 52

Усвятский район – 28