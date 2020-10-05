Жители Гдова, Тямши и ряда домов в Пскове страдают без отопления

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В instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова стали появляться жалобы на холодные батареи и холод в домах.

Ранее сообщалось, что все дома Псковской области с 1 октября должны подключить к отоплению. А изначально отопительный сезон должен был вообще стартовать с 28 сентября.

Псковичка с ником rasteriasha_m пожаловалась на то, что в поселке Тямша до сих пор не дали отопление. «Дети болеют. В нашем ЖКХ откровенно хамят и говорят смотрите внимательнее мы дали отопление и бросают трубки. Звонок в газпромтеплоэнерго не увенчался успехом, сказали разбираться со своим ЖКХ, получается замкнутый круг», — рассказала девушка и отметила, что кроме того есть еще жалобы на качество воды.

Жители Гдова написали на сайт губернатора аналогичное обращение. «В Гдове не включено отопление нигде. <...> ждут, когда же на улице похолодает в течении 3-5 дней ниже 10 градусов. Почему включено отопление по югу области, в Пскове и Санкт-Петербурге, а мы мерзнем?».

Псковичка (@biblevible), живущая на Рижском проспекте, отметила, что заявки на включение отопления принимают и ничего не делают. Некоторые отмечают, что для того, чтобы что-то произошло — осталось только написать Путину.

Жители некоторых домов по улице Текстильной так же отмечают проблемы с отоплением: «Домоуправление не отвечает на звонки. (Жилой квартал №1). И дело не в воздушных пробках, так как ледяные батареи и в подъезде тоже, не только в квартире».

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в комментариях отметил, что займется вопросами отсутствия отопления в некоторых домах.