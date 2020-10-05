Псковский учитель-дефектолог Анна Васильева признана лучшей в России

Фото: со страницы Анны Васильевой ВКонтакте

Сегодня, 5 октября, стали известны итоги всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2020». В нем одержала победу псковичка Анна Васильева. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Выпускница Псковского педагогического университета, Анна Васильева работает в Псковском Центре лечебной педагогики. Ее профиль - это работа с детьми, имеющие тяжелые множественные нарушения развития.

Стаж работы Анны Васильевой с особыми детьми уже насчитывается 17 лет. Только за последние пять лет псковичка прошла более 8 курсов повышения квалификации.