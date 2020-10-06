Коронавирус в Псковской области 2020: последние данные на 6 октября

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В Псковской области за сутки коронавирусом заболели 50 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.

Всего количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 5 769 человек.

Выздоровело за все время пандемии 4 133 человек, за минувшие сутки - 18.

Количество умерших без изменений – 66 человек.

На данный момент проведено 105 783 исследования, за минувшие сутки - 763.

Статистика по районам

Псков – 1848

Великие Луки – 1167

Бежаницкий район - 70

Великолукский район – 238

Гдовский район – 90

Дедовичский район – 80

Дновский район - 113

Красногородский район – 52

Куньинский район – 51

Локнянский район - 20

Невельский район – 185

Новоржевский район – 29

Новосокольнический район – 150

Опочецкий район – 107

Островский район – 403

Палкинский район – 62

Печорский район – 114

Плюсский район – 106

Порховский район - 195

Псковский район – 478

Пустошкинский район – 29

Пушкиногорский район - 19

Пыталовский район – 33

Себежский район – 48

Струго-Красненский район – 54

Усвятский район – 28