Коронавирус в Псковской области 2020: последние данные на 6 октября

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В Псковской области за сутки коронавирусом заболели 50 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.
Всего количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 5 769 человек.
Выздоровело за все время пандемии 4 133 человек, за минувшие сутки - 18.
Количество умерших без изменений – 66 человек.
На данный момент проведено 105 783 исследования, за минувшие сутки - 763.
Статистика по районам
Псков – 1848
Великие Луки – 1167
Бежаницкий район - 70
Великолукский район – 238
Гдовский район – 90
Дедовичский район – 80
Дновский район - 113
Красногородский район – 52
Куньинский район – 51
Локнянский район - 20
Невельский район – 185
Новоржевский район – 29
Новосокольнический район – 150
Опочецкий район – 107
Островский район – 403
Палкинский район – 62
Печорский район – 114
Плюсский район – 106
Порховский район - 195
Псковский район – 478
Пустошкинский район – 29
Пушкиногорский район - 19
Пыталовский район – 33
Себежский район – 48
Струго-Красненский район – 54
Усвятский район – 28