ТОП-5 вакансий с зарплатой от 70 тысяч рублей в Псковской области

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Аналитики сервиса hh.ru Северо-Запада составили рейтинг самых высокооплачиваемых актуальных предложений о работе в Пскове.

ТОП-5 вакансий с самой большой заработной платой в Псковской области в начале октября

1. Инженер-программист 1С ERP - 150 000 рублей до вычета НДФЛ.

2. HSE менеджер - до 130 000 рублей до вычета НДФЛ.

3. Директор по маркетингу от 130 000 рублей на руки.

4. Водитель-дальнобойщик от 100 000 рублей на руки.

5. Руководитель швейного производства от 70 000 до 100 000 рублей на руки.

На данный момент средняя предлагаемая зарплата для специалистов из разных сфер в Псковской области в сентябре составила 34 558 рублей. Год назад в этот период она была равна 35 000 рублей.