Денис Иванов рассказал о сложностях развития комфортной городской среды в домах пенсионеров

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Создание комфортной городской среды в домах для проживания пожилых людей - непростая задача. О том как добиться идеальных условий жизни пенсионеров рассказал депутат Псковской городской Думы Денис Иванов в эфире проекта ПАИ-live 5 октября.

«Пожилые люди живут в своем мире с воспоминаниями о СССР, и иногда я думаю, что пускай лучше так и будет», – добавил Иванов, отметив, что молодежь в этом плане лучше понимает, как все происходит.

Денис Иванов рассказал, что пожилым сложно объяснить, что означает городская среда. А расстраивать их никак не хочется.