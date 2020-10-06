За 2 часа 50 минут пассажиры долетели из Пскова в Минеральные Воды

Фото: Дарья Хваткова

Сегодня, 6 октября, из Пскова отправился первый прямой авиарейс в Минеральные Воды. Как сообщила «Псковская правда» со ссылкой на комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в полет отправились 25 пассажиров.

В 12:25 из Пскова на курорт полетели жители Пскова на 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Теперь самолеты будут курсировать между Псковом и Минеральными Водами два раза в неделю – по вторникам и пятницам.

Вылет из Пскова состоится в 12:25, а из Минеральных Вод - в 16:00. На полет уходит ровно 2 час 50 минут.

Новыми авиарейсами из Пскова отправилась уже 31 тысяча пассажиров. Самолеты отправляют псковичей в Москву, Калининград, Симферополь, Сочи и Анапу.

В планах - авианаправление «Псков — Минск», которое было решено создать после поездки губернатор Псковской области Михаила Ведерникова а Белоруссию.