Псковский дом ремесел приглашает горожан на день открытых дверей

Фото: псковский областной центр народного творчества

Дом ремесел в Пскове 10 октября с 12:00 до 16:00 организует день открытых дверей. Об этом сообщается в группе «Псковский областной центр народного творчества» в социальной сети ВКонтакте.

Все желающие смогут посетить персональную выставку художника Юрия Валяева «Псков концептуальный», посмотреть на небольшие авторские выставки Надежды Макухи и Ирины Ивановой, познакомиться с работой студии работы с кожей, мастерской «Матрешкины сказки», студией «Псковский кукольный дом» и клубом традиционной народной куклы «Псковитянка».

Кроме того псковские мастера проведут занятия по вязанию крючком и спицами, лоскутному шитью, созданию авторской и народной куклы.

Также гости смогут посетить постоянную выставку «Мастера народного творчества Псковской области», расположенную Псковском областном центре народного творчества на Некрасова, 10.

В этот же день можно будет записаться на краткосрочные курсы по обучению различным видам художественных ремёсел.

Начать обучение можно в любое время с октября 2020 года по май 2021 года. Занятия проводятся в небольших группах.