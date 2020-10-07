49 человек заразились за сутки коронавирусом в Псковской области

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Количество диагностированных случаев COVID-19 за прошедшие сутки в регионе выросло на 49 человек, сообщил в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников. Всего случаев заражения сначала пандемии уже около 5 818.

Вылечились за сутки еще 8 пациентов. В общей сложности - 4 141 человек.

С начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 66 заболевших.

«Пока удается избежать резкого всплеска заболеваний. Понимаю, что все устали от ограничений, но сейчас это жизненно необходимые меры». - отметил Михаил Ведерников.