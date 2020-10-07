Псковича осудили на 1 год 4 месяца за угрозу убийства знакомой

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Жителя Середки приговорили к лишению свободы за то, что он угрожал знакомой убийством, сообщили "Комсомольской правде" в прокуратуре Псковской области.

Мужчина днем пошел в гости к своей знакомой в Середке. После длительного распития спиртного между ними возникла словесная ссора. Хозяйка квартиры попыталась выгнать мужчину из квартиры, что ему не понравилось.

Злоумышленник, желая напугать знакомую, схватил со стола нож и приставил его к горлу женщины со словами: «Зарежу тебя!». Увидев, что она сильно испугалась, злоумышленник бросил нож и ушел.

По итогам рассмотрения дела, подсудимому назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. Однако, с учетом не отбытого подсудимым наказания по предыдущему приговору, срок увеличился до 1 года 4 месяцев.