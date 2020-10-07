Псков
Еще
Радио
Псков
Еще
Радио
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

56-летний экс-директор психинтерната под Псковом получил 2 года условно

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Фото: Анастасия ОСИПОВА

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Экс-директора «Торошинского психоневрологического интерната» приговорили к двум годам лишения свободы условно за кражу, сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе следствия выяснилось, что 56-летний директор «Торошинского психоневрологического интерната» похитил с банковской карты одного из пациентов учреждения, оставленной ему на хранение, 325 тысяч рублей. Деньги он снимал на протяжении 7 месяцев с разных банкоматов, находящихся на территории Пскова.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Громкие происшествия в Псковской области