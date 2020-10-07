Псков попал в рейтинг регионов по популярности запросов о коронавирусе

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Эксперты ЦПК проанализировали динамику заболеваемости COVID-19 в России и составили рейтинг регионов и городов по популярности поисковых запросов о коронавирусе.

Псковская область занимает в рейтинге 56 место из 85, что свидетельствует о низком уровне страха жителей перед угрозой коронавируса.

Скриншот с сайта cpkr.ru

В Центре политической конъюнктуры отметили, что уровень страха в обществе значительно ниже, чем во время первой волны.

Несмотря на то, что заболеваемость приблизились к рекордным значениям первой волны, показатели поисковых запросов намного меньше, чем в период с марта по май 2020 года.

Что, с одной стороны, говорит о выросшем уровне осведомленности граждан о пандемии, но с другой — свидетельствует о снижении страха перед угрозами пандемии.