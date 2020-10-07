Псковские футболисты помогли спасти травмированного аиста

Фото: Елены Егоровой, Марины Сиденко

Футболисты из команды «Псков-747», возвращаясь с матча, проходившего в Великих Луках, обнаружили травмированного аиста и помогли доставить его в волонтерский центр помощи «Дом белого аиста» в Гдовском районе, рассказала руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко в официальной группе центра в социальной сети «Вконтакте».

«Как только к нам не попадают аисты, но с футболистами ещё ни разу не приезжали», - поделились в группе центра

Аист, которого назвали Ричард, несколько дней бродил по окрестностям озера Сапожок, между Новосокольниками и Великими Луками. Изначально аиста приютила у себя местная жительница. Затем аист отправился с футболистами из Великих Лук в Псков, где его дождался таксист Иван, который помог доставить его в «Дом белого аиста» .

Фото: Елены Егоровой, Марины Сиденко

«В самом деле, как много светлых, добрых, позитивных людей нас окружает! Ребята, спасибо вам всем, вы - молодцы!» - написала Марина Сиденко. Она отметила, что, скорее всего, птица получила электротравму, из-за которой не смогла улететь и выразила надежду, что аист скоро поправится.