В Псковской области возводят 50-метровый мост

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В Бежаницком районе возводит опоры будущего моста через реку Ашевка, на автомобильной дороге Успенское – Сопрыгино, сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Новый железобетонный мост будет трехпролетным. Его строят на месте старой переправы, которую 7 лет назад смыло дождевым паводком.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Сообщается, что мост будет длиной около 50 метров и будет иметь две полосы движения и два прохода для пешеходов с перилами и барьерным ограждением.

Кроме того планируется установить лестницы по обоим сторонам моста и обустроить съезд с дороги Успенское — Сопрыгино.