19 классов и 4 группы детсада закрыты на карантин в Псковской области

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19 классов и 4 группы в детских садах закрыты на карантин в Псковской области, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

19 классов в 10 общеобразовательных Псковской области переведены на дистанционное обучение. Школы находятся в Пскове, Великих Луках, Острове, Опочке, Великолукском и Псковском районах.

В профучилищах на дистанционное обучение перевели 11 групп в двух организациях Пскова и Великих Лук.

В детских садах закрыли 4 группы. В Пскове, Псковском районе, Новосокольниках и Опочке.

Как отметили в официальном telegram-канале региона, на данный момент угрозы введения дистанционного режима обучения нет.