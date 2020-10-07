В Пскове скончалась основательница нескольких сетей магазинов

Фото: группа сеть магазинов Планета Детства в социальной сети "ВКонакте"

Сегодня ночью в Пскове после продолжительной болезни скончалась основательница ряда сетевых магазинов региона. Об этом сообщили в официальной группе магазина «Планета детства» в социальной сети «Вконтакте».

Ирина Николаевна была генеральным директором сетей магазинов «Планета детства», «Мир красоты», кондитерской «Миндальное счастье», салонов красоты «Color Profi» и «Школы парикмахерского искусства»

«Все, кто знает ее и хочет попрощаться с этой прекрасной, светлой женщиной, ждем вас. Отпевание пройдет 9 октября, в 11:00 в храме Святых апостолов Петра и Павла, ул.Чудская дом 2», - написали ее коллеги в группе.