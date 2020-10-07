Александр Братчиков рассказал о судьбе «Электрона»

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Глава администрации Пскова Александр Братчиков во время пресс-конференции 7 октября, рассказал о дальнейшей судьбе псковского «Электрон», сообщает ПАИ.

«Стадион «Электрон» был передан нам как земельный участок. Стадион останется, сделаем велосипедные и беговые дорожки», - сообщил глава администрации и отметил, что в планах зимой открыть там каток и прокат лыж и сделать «это место центром туризма и отдыха». Кроме того он рассказал, что планируется сделать что-то наподобие московского ВДНХ.

Планируется объединить три псковских стадиона, «Локомотив», «Машиностроитель» и «Электрон», в одно юридическое лицо.