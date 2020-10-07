Индекс промышленного производства в Пскове, по словам спикера, растёт. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Псковская область на два дня станет центром промышленности по Северо-Западу, рассказала сегодня заместитель губернатора Нинель Салагаева в эфире проекта ПАИ-live.

Нинель Салагаева рассказала, что 8 и 9 октября в регионе будет проходить программа выездной федеральной стажировки по программе федеральная практика.

«Федеральная практика – это стажировка, которую проводит министерство промышленности торговли России в каждом округе», - рассказала Салагаева и отметила, что Минпромторгом выбрал Псковскую для проведения практики по Северо-Западному округу.

«У нас неплохо растет индекс промпроизводства и в среднем по России он гораздо ниже, чем у нас, даже не смотря на пандемию», - отметила спикер.