Индекс промышленного производства в Пскове, по словам спикера, растёт.
Фото: Анастасия ТАРАСОВА
Псковская область на два дня станет центром промышленности по Северо-Западу, рассказала сегодня заместитель губернатора Нинель Салагаева в эфире проекта ПАИ-live.
Нинель Салагаева рассказала, что 8 и 9 октября в регионе будет проходить программа выездной федеральной стажировки по программе федеральная практика.
«Федеральная практика – это стажировка, которую проводит министерство промышленности торговли России в каждом округе», - рассказала Салагаева и отметила, что Минпромторгом выбрал Псковскую для проведения практики по Северо-Западному округу.
«У нас неплохо растет индекс промпроизводства и в среднем по России он гораздо ниже, чем у нас, даже не смотря на пандемию», - отметила спикер.