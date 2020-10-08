Фото: пресс-служба следственного комитета РФ по Псковской области.

Великолучанин убил своего гостя ножом, сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, 7 октября, мужчина во время конфликта схватил нож и ударил потерпевшего в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Сообщается, что ранее обвиняемый уже был судим за совершение умышленного преступления. В настоящее время подозреваемого задержали, проводится расследование, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.