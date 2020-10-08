В Пскове на сутки перекроют Советский мост и 3 улицы

. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

В Пскове на день перекроют Советский мост, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соответствующее решение принято в связи с проведение ремотны работ и восстановлением дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

Движение транспорта будет перекрыто с 6:00 10 октября до 00:00 11 октября.

Кроме того, в это же время перекроют участок улицы Леона Поземского от улицы Олега Кошевого до улицы Милицейской, участок улицы Труда от Леона Поземского до Школьной, и улицу Волкова.

Псковичей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута. В качестве объезда водителям предлагают мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.