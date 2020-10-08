Снятый в Пскове фильм «Цой» Алексея Учителя выйдет в ноябре

Фото: kinofilmpro.ru

Режиссер фильма «Цой» Алексей Учитель сообщил, что кинокартина выйдет в прокат окончательно в ноябре. Об этом он сообщил ТАСС.

Число проката пока неизвестна, рассказал Учитель, но в скором времени режиссер пообещал огласить точную даду. Эта новость долгожданная для кинозрителей, так как премьера переносилась уже дважды.

В первый раз прокат огласили 27 августа, потом премьера перенеслась на 3 сентября. Фильм посвящен лидеру группы «Кино» Виктору Цою, которому 21 июня исполнилось бы 58 лет. Но главную роль сыграет не артист, а водитель, который участвовал в ДТП, ставшим для Цоя последним. События, которые происходили в июля и августа 1990 года будут вымышленными.

В картине роли исполнят Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и др. Съемки картины проходили в Псковской области, Латвии, Санкт-Петербурге и Калининградской области.

Разработка сценария у Алексея Учителя началась порядка 10 лет вместе с драматургом Александром Гоноровским. Однако окончательная версия сценария была написана сценаристом Саввой Минаевым. Рабочее название фильма в режиссерских текстах носсило название «47».