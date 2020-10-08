Перепись населения-2020 произведут с помощью телефонных геоданных

Фото из архива КП

Для подсчета во время Всероссийской переписи населения в 2020 году будут использовать геоданные мобильных телефонов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на руководителя Росстата Павла Малкова.

Операторы мобильной связи будут выступать в качестве одного из источников сбора данных, пояснил Малков:

«На основе геоданных от операторов мобильной связи мы посчитаем количество людей в разрезе муниципальных образований — на уровне муниципальных районов и городских округов. Будет заказана соответствующая работа».

Как сообщил руководитель Росстата, новый дополнительный вид сбора данных о населении России позволит подтвердить данные, полученные привычными способами.