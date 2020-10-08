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В осеннем Полистовском заповеднике обнаружили расцвевшие первоцветы, которым свойственно распускаться весной. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" рассказали в пресс-службе заповедника.

"На территории Псковской области уже второй год подряд аномально тёплая осень. Это дало начало цветению ветреницы дубравной, одного из первых цветов весны" - сообщили сотрудники Полистовья.

Как объяснили специалисты, такое случается часто и на цветы никак не влияет: "Если осень выдалась теплая, она может спровоцировать цветение, другие цветочные почки сохраняются до весны и вновь порадуют бутонами".

Сотрудники Полистовья отметили, что это уже третье цветение ветреницы, первый раз она зацвела еще зимой. Теперь шутят: "Ждать ли в следующем году летом?".