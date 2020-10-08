Cтажировка Минпромторга стартовала в Пскове

Фото: официальный telegram-канал Псковской области

В Пскове началась выездная стажировка Министерства промышленности и торговли РФ «Федеральная практика», сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

В мероприятиях примут участие министры экономического развития Новгородской, Вологодской, Мурманской областей и Республики Карелии, представители отраслевых ассоциаций и экспертного сообщества регионов СЗФО – в общей сложности около 150 человек.

Планируются лекции спикеров из руководящих структурных подразделений Минпромторга. Участникам расскажут о ключевых направлениях государственной промышленной политики, мерах федеральной поддержки и особенностях применения государственных программ.