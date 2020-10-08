Известный телеведущий Михаил Кожухов приехал в Псков

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Псков приехал известный советский и российский журналист, теле- и радиоведущий Михаил Кожухов, сообщили на официальной странице кафе «Кофе с Кикоиным», куда путешественник приехал позавтракать.

Михаила Кожухова - «мы знаем как ведущего программ «В поисках приключений» и «Вокруг света» на телеканале «Россия», - написали в Instagram-аккаунте кафе.

Фото из Instagram-аккаунта кафе «Кофе с Кикоиным»

«Этой осенью мы едем в места вдохновения Александра Сергеевича Пушкина – Псковскую область, <...> Зайдем в родовую усадьбу Михайловское и «дом Лариных» Тригорское, посетим тропу для размышлений и могилу поэта», - сообщается на сайте «Клуб путешествий Михаила Кожухова».

Фото из Instagram-аккаунта кафе «Кофе с Кикоиным»

Кроме того путешественники планируют посетить народ Сету и погрузиться в регион через знакомство с местными жителями.