Фото: Анастасия Тарасова

Михаил Ведерников назвал самое необычное место Псковской области. Об этом глава региона рассказал во время интервью в программе «Евразия. Дословно» на телеканале «Мир».

Самым необычным местом Псковской области, по его мнению, является Псково-Печерский монастырь.

«Это особое место - Богом зданные пещеры. Там особое состояние души. Но бывать там получается не так часто, как хочется», - рассказал Михаил Ведерников.

Кроме того выяснилось, что самым любимым местом губернатора, является псковский кремль. По мнению губернатора, стены Кремля способны вытащить любой негатив.

Он отметил, что в свободное от работы время, несмотря на усталость, часто выходит прогуляться вокруг Кремля или совершить пробежку в самом живописном месте города.