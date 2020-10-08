10-летний ребенок пострадал в ДТП в Печорском районе

Фото: ПАИ

Сегодня, 8 октября, 60-летний водитель автомобиля "Рено Логан" в нетрезвом состоянии при обгоне УАЗа не справился с управлением и вылетел на встречку. В результате ДТП пострадал 10-летний ребенок.

После обгона водитель иномарки зацепил обочину и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "УАЗ-Патриот", под управлением 44-летнего мужчины.

В "Патриоте" находился ребёнок 10 лет. После ДТП он был доставлен в Псковскую областную больницу.

По сообщениям очевидцев, водитель автомобиля "УАЗ" трезв, все были пристегнуты, а ребёнок находился в удерживающем устройстве.