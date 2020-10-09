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Новый метод истребления борщевика озвучил председатель областного комитета по сельскому хозяйству Николай Романов в ГТРК «Псков».

Как оказалось, вывести борщевик сможет не какая-нибудь новая отрава, а мошка. Над этим методом сейчас работают российские академики, они специально выводят мошку в лабораторных условиях.

Николай Романов заявил, что в Псковской области проблема распространения борщевика уже занимает высокое значение. Кроме того, в регионе есть средства для борьбы с ядовитым растением, однако "деньги расходуются не в то русло". Ведь обработка сорняка химическими отравами не эффективный способ борьбы.