10 и 11 октября изменится маршрут 28 автобусов в Пскове

Один из автобусов курсировать не будет Фото: Анастасия ТАРАСОВА

В Пскове, в связи с проведением дорожных работ на Советском мосту и нескольких улицах города, 10-11 октября изменится движение автотранспорта.

Свой маршрут изменят 27 автобусов, один из них курсировать не будет.

№ 1 будет следовать от Вокзала по улице Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому пр-ту, Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Труда, Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

№ 11 поедет от Вокзала по улице Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому пр-ту, Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, далее поедет на остановку Архив и потом по маршруту в прямом и обратном направлениях.

№ 25 будут следовать с Ипподромной по улице Леона Поземского, Чудской, переедет мост Александра Невского, проедет по Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

№ 30 будут следовать по улице Труда на улицу Леона Поземского, по Чудской на мост Александра Невского, далее по улице Юбилейной, Рижскому проспекту, ул. Рокоссовского (конечная). От Рокоссовского по ул. Коммунальной с поворотом на мост А. Невского и далее по маршруту со всеми остановками.

№ 118, 114, 121, 124, 124А, 138 будут следовать через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (с обязательной остановкой «ул. Коммунальная»).

№ 136, 137 от Текстильной будут следовать с ул. Звёздной, по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (остановка «12 школа» отменяется).

№ 119, 132, 139, 150, 151, 163, 164 от ул. Текстильной будут следовать через ул. Звёздную по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (остановки «12 школа» и «Детский парк» отменяются).

№ 113, 127, 142, 166 с остановки «ул. Рокоссовского» следуют через мост Александра Невского (остановится на «ул. Коммунальная»), далее по улице Ижорского Батальона с выездом на остановку «Северная» и по маршруту.

№ 109, 213, 214 от Автовокзала будут следовать по ул. Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому пр-ту, улице Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Труда, потом выедет на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

№ 122 рейсами от Текстильной на 7.30 и 9.45 будут следовать с улицы Звёздной по улице Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (у «12 школы» не остановится).

№ 22 ходить не будут.