Псковские педагоги побывают на «живых уроках» в Ленинградской области

Фото из архива КП

Педагогов из Пскова, Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 27 октября отправятся на уникальные уроки в рамках федерального туристско-образовательного проекта. Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Первыми отправиться на «Живые уроки» по истории и краеведению получат возможность преподаватели из Пскова. Маршруты пройдут по Дороге жизни, «Государевой дороге» и Выборгу.

С 27 по 28 октября псковичи побывают в Выборгском замке, усадьбе Бюргера, Ленинградском парке «Монрепо». Заключением поездки станет собрание за круглым столом.