Псковичка просит открыть досуговый центр для детей на Завеличье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Псковичка написала на сайт губернатора Псковской области обращение с просьбой открыть на улице Юбилейной культурно-досуговый центр для детей.

Женщина рассказала, что в 9-м микрорайоне, в котором она живет, почти нет никаких культурно-спортивных секций и кружков для детей. Она отметила, что во дворе на улице Юбилейной стоит большое здание, которое сейчас пустует. «Очень жаль что такое здание стоит и пустует, когда может приносить пользу», - отметила псковичка.

По ее мнению место очень удобное. Здание расположено во дворе, рядом есть обустроенная парковка. Кроме того оно находится в непосредственной близости от школьных и дошкольных учреждений.