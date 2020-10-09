Прогноз погоды на выходные в Псковской области

Фото: Анастасия Тарасова

О прогнозе погоды на 10-11 октября в Псковской области рассказала "Комсомольской Правде" руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

На выходных в регионе будет достаточно комфортная для этого времени года. В субботу ожидается +14...+15 градусов, без осадков. В воскресенье возможны дожди, столбики термометра опустятся до +10...+12 градусов.

Будет дуть ветер юго-западных и юго-восточных направлений. Ночных заморозков до конца октября не ожидается.