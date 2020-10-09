В Великих Луках появилась скульптура лучника

Фото: городской парк культуры и отдыха "Луки-парк"

В Великих Луках в городском парке культуры и отдыха появилась скульптура лучника, сообщили на странице парка в социальной сети «ВКонтакте».

Статую лучника для великолукского парка создал местный скульптор Владимир Оржеховский. Высота фигуры достигает 2,8 метров, а весит она порядка 5 тонн.

В группе сообщили, что вокруг фигуры будет осуществлена подсыпка из разноцветного щебня, чтобы великолучане и гости города могли подойти к фигуре и сфотографироваться