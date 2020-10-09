Продавщица не дала великолучанину с вилами ограбить магазин

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В Великих Луках продавщица не дала мужчине с вилами ограбить магазин, сообщили в пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Два дня назад в Великих Луках в торговый павильон на улице Вокзальной зашел неизвестный молодой человек с вилами в руках.

Мужчин, урожая ими продавщице, потребовал отдать ему деньги из кассы. Однако, женщина не растерялась и дала незнакомцу отпор. Расстроенный злоумышленник разбил вилами витрину магазина и скрылся.

Экипаж ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки, получив сообщение о произошедшем, оперативно выдвинулся на место происшествия. В поисках мужчины с вилами полицейским оказали помощь бдительные великолучане. В результате, в близлежащем микрорайоне полицейские, при содействии сотрудников частной охранной организации, по «горячим следам» задержали подозреваемого и доставили его для дальнейшего разбирательства в отдел внутренних дел.

Несостоявшимся грабителем оказался 25-летний, ранее судимый великолучанин. Как сообщили в пресс-службе УМВД, в тот момент мужчина находился в невменяемом состоянии.

На данный момент мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.