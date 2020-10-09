В Новгороде запустили информационный проект «Ганзейский книжный союз»

Фото: Ольга Чернышева

Новгородский библиотечный центр «Читай-город» создал литературный проект, в котором будут собраны материалы стран Ганзы. Об этом сообщили в "53 новости".

Сотрудники центра рассказали, что проект «Ганзейский книжный союз» о книгах, которые помогут раскрыть и понять культуру других народов.

«В Ганзейский союз входят Германия, Бельгия, Белоруссия, Великобритания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Польша, Нидерланды, Исландия, Франция и Россия. И у всех этих стран богатейшая книжная история от глубокой старины до сегодняшних дней», − сообщили в «Читай-городе».

Материалы проекта расскажут о сказках и колыбельных песнях, о детских писателях и современных авторах для взрослых, об интересных иллюстраторах книг, и конечно же, − о библиотеках стран Ганзы.

Проект является сетевым только на время пандемии. После снятия ограничений, центр будет проводить интерактивные мероприятия для детей и взрослых. Уже сейчас в рамках проекта проходит Конкурс иллюстраций к сказкам Ганзейских стран, в котором можно принять участие.