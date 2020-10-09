Фотовыставка по мотивам фестиваля «Музыка на воде» откроется в Пскове

Фото из архива "Псковской правды"

Сегодня, 9 октября, директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова сообщила о скором открытии выставка по мотивам фестиваля «Музыка на воде». Об этом она рассказала в эфире проекта ПАИ-live.

Идея открытия выставки пришла организаторам после фестиваля. Как рассказала Барышникова, большое количество фотографов вдохновились мероприятием и сделали множество красивых фотографий. По ее словам, они «должны быть показаны миру в организованном формате».

Саму выставку уже начали создавать, однако о месте и дате ее открытия пообещали сообщить только после открытия.