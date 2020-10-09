Победительница «Чернильницы» рассказала, почему стоит поучаствовать в конкурсе

Арина Дёмина. Фото предоставлено героем публикации.

Победительница одной из номинацай в стихотворном конкурсе «Чернильница» рассказала, чем ей понравилось участие в конкурсе и почему нужно обязательно принять в нем участие.

«Чернильница» стала для меня большим толчком в сторону любви к своему творчеству, - рассказывает студентка ПсковГу Арина Дёмина. До этого конкурса я участвовала в других, но даже до полуфинала не доходила. И в прошлом году, отправляя заявку со своими стихами, я даже не думала о том, что могу выиграть. А потом неожиданное заняла первое место».

«Я советую и буду советовать всем людям, которые пишут, поучаствовать в Чернильнице. Ради эмоций, ради новых знакомств», - отметила студентка. По ее словам, конкурс помог ей найти людей близких по духу. С некоторыми из них она общается до сих пор. Ребята делятся своим творчеством и поддерживают друг друга.

«Это то, чего мне не хватало все время, пока я пишу и то, за что я очень благодарна «Чернильнице», - заключила Арина.

Фото: официальная группа конкурса в социальной сети "ВКонтакте".

В этом году проводится 10-й, юбилейный конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра. В этом году он посвящен теме «Литературная лихорадка».

Конкурс «Чернильница» проводится по трём основным номинациям: конкурс авторов стихотворных текстов, конкурс чтецов, конкурс писателей малого жанра (рассказ, миниатюра, очерк).

Конкурсанты-поэты примут участие в записи аудиокниги. В том году такая электронная версия сборника уже была выпущена, в её создании приняли участие 27 авторов. По итогам конкурса работы участников также будут опубликованы в сборнике.

Фото: официальная группа конкурса в социальной сети "ВКонтакте".

Приём заявок на «Литературную лихорадку» продлится до 18 октября. Более подробную информацию о конкурсе можно узнать в официальной группе.