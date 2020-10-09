Зампредседателя назначили в комитете по здравоохранению Псковской области

Фото: официальный Telegram-канале Псковской области

С 1 октября заместителем председателя комитета по здравоохранению Псковской области назначена Елена Киселык, сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Елена Киселык работает в комитете с 2019 года. До этого она 11 лет работала в Псковской городской поликлинике на различных должностях, начиная с участкового врача-терапевта до заместителя главврача.

Елена Киселык будет отвечать за вопросы развития первичной медикосанитарной помощи, в том числе в рамках национального проекта и модернизации первичного звена.Кроме того в её ведении будет направление скорой медицинской помощи и санавиации, стоматологии и вопросы, связанные с цифровым развитием здравоохранения.