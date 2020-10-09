Озвучена дата открытия детского сада в Борисовичах

Фото: Александр Коновалов

В Борисовичах завершается строительство детского сада на 140 мест, сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в своём Instagram-аккаунте.

Подрядная организация должна завершить работы до 1 декабря 2020 года. В ближайшие дни, по слова заместителя главы администрации, завершатся работы по благоустройству территории и установке уличного игрового оборудования.

Предполагается, что детский сад примет первых воспитанников после получения всех необходимых заключений надзорных органов, весной 2021 года. После ввода в эксплуатацию детский сад будет находиться в подведомстве управления образования Пскова.