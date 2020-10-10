Еще 56 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ещё 56 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.

Общее число случаев заболевания с момента начала эпидемии достигло 5 956.

При этом, за прошедший день вылечились всего 10 пациентов. В общей сложности число выздоровевших достигло 4 205 человек.

67 жителей области скончались от COVID-19.

Михаил Ведерников отметил, что коронавирус набирает обороты по всему миры. «Рост прогнозируемый, но в наших силах его избежать», - заключил губернатор