До +15 градусов ожидается в Псковской области 10 октября

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

В субботу, 10 октября, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие дожди.

Температура по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днем — от +10 до +15.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области, в регионе будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.

Руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала о прогнозе погоды на выходных и о том, когда начнутся заморозки.